Polis ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde 4 çalışma yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 25 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli şekillerde obje, 1 adet metal arama dedektörü, 203 adet 9x19 mm. fişek, 61 adet elektronik sigara, 13 adet elektronik sigara likiti ve15 litre etil alkol ele geçirilirken 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.