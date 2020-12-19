İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekipleri Kızılırmak'ta bulunan kaz ve ördekleri besledi

Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekleri Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları besledi.


Tüm Türkiye'de Cuma akşamı başlayıp Pazartesi sabah 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Avanos ilçesinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinde bulunan kaz ve ördekler polis ekipleri tarafından beslendi. Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan kaz ve ördekleri ekmek atarak beslemesi sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.