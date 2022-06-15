Polis; okul çevrelerinde kuş uçurtmadı

Nevşehir'de 49 ekip, 189 personelin katılımı ile 13 bölgede çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetleme gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 103 okul çevresi, 927 şahıs, 31 metruk bina, 6 internet salonu, 10 oyun salonu, 50 Kahvehane, kafe, 10 içkili yer, 6 İddia bayi, 34 büfe ve 83 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan açıklamada ayrıca çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliğine yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceği belirtildi.