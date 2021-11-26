Polonyalı akademisyenler NEVÜ'de ders verdi

Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret eden Polonyalı akademisyenler Dr. Magorzata Lesiska-Sawicka ve Dr. Ewa Roggenbuck'un ziyaretlerinde; Erasmus+ programı ve alternatif programlarla iki üniversite arasındaki iş birliklerinin ne şekilde geliştirilebileceği konuşuldu. Rektör Aktekin ve Dr. Magorzata Lesiska-Sawicka öğrenci ve personel hareketlilikleri anlaşmaların yanı sıra üniversiteler arasında yapılabilecek proje olanaklarını görüştüler. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, hareketlilik programlarının sadece bilim alışverişi için değil kültürel etkileşim adına da önemli olduğunu belirtirken, Dr. Lesiska-Sawicka NEVÜ'ye yaptıkları ziyaretten bilimsel ve kültürel etkileşimden memnuniyetlerini, öğrencilerin çok aktif olduklarını, burada büyük bir misafirperverlikle karşılaştıklarını belirtti. Polonya'daki hemşirelik eğitimi ve hemşirelik mesleğinin geleceğiyle ilgili Türkiye, Polonya ve dünyadaki beklentilerin de konuşulduğu ziyarette, Rektör Aktekin ziyaretleri için misafir akademisyenlere teşekkür ederken, misafir akademisyenler de kendilerini kabul ettiği için Rektör Aktekin'e teşekkürlerini ifade ettiler. Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Erasmus + ders verme hareketliliği kapsamında Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde bulunan Polonyalı akademisyenler Dr. Magorzata Lesiska-Sawicka ve Dr. Ewa Roggenbuck, NEVÜ Hemşirelik Bölümü öğretim elamanları ile tanışma toplantısı ve Üniversite ile hemşirelik Bölümünün tanıtımı etkinliğine katıldılar.

Daha sonra, Dr. Magorzata Lesiska-Sawicka ve Dr. Ewa Roggenbuck tarafından bölüm öğretim elemanlarına ve öğrencilerine ‘hemşirelik eğitimi ve uygulama becerileri kazanma' kapsamında kendi üniversitelerindeki uygulama alanlarının tanıtımı gerçekleştirildi. İki Üniversite arasında yürütülebilecek ortak çalışma ve projeler dahil bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu. Yapılan toplantıların ardından Polonyalı akademisyenler Dr. Magorzata Lesiska-Sawicka ve Dr. Ewa Roggenbuck, NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin uygulama alanlarının tanıtımı için Nevşehir Devlet Hastanesi'nde düzenlenen ziyaret programına katıldı.