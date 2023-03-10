Prof. Dr. Akın: “Kapadokya bölgesinde yıkıcı deprem beklemiyoruz”

7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgede yaşanan küçük ölçekli depremlerin devam ettiğini söyleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Kayseri ve Niğde bölgesinde büyük ve yıkıcı deprem beklemediklerini söyledi.

Niğde ve Kayseri bölgesinde peş peşe yaşanan depremlerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Anadolu fay hattını ötelemesinden kaynaklandığının altını çizen Akın, “Kayseri ve çevresinde tetiklenmiş depremler olmaya devam ediyor. Bu depremler 6 Şubatta yaşadığımız 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bir sonucu olarak Anadolu fayının ötelenmesinin bir sonucu olarak meydana geliyor. Kayseri çevresindeki Erkilet fay zonu içerisindeki fay seğmenlerinde depremlerle karşılaşıyoruz. Büyüklüğü 4-5 arasında olan depremler yaşadık. Bu depremlerin sarsıntılarını, Nevşehir ve Kapadokya olarak dolaylı yönden hissediyoruz” dedi.

Akı,n “Bu sarsıntılara baktığımız zaman Kapadokya'da ki doğal mirası olumsuz yönde etkilemesi çok da mümkün değil. Ancak yamaçlarda ki limit denge ve askı konumlarında olan kaya düşmeleri ile karşılaşabiliriz. Ayrıca bazı kritik dengede olan peribacalarının şapkalarında blok düşmeleri ile karşılaşabiliriz. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık” dedi.

Nevşehir çevresinin aktif fay hatları ile çevrili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mutluhan Akın “Ülkemiz deprem bölgesi. Ne zaman nerede ve nasıl olacağı, hangi tarihte ve hangi saatte olacağını, bugün ki teknoloji ile bilmek mümkün değil. Bu nedenle zaman zaman ülkemizde depremleri yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Orta Anadolu açısından baktığımız da ülkemizin iki fay zonu olan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonuna biraz uzak bir noktadayız. Anacak bölge içerisinde aktif fay hatlarımız mevcut” şeklinde konuştu.

Nevşehir özelinde olabilecek depremleri de değerlendiren Akın “Kuzeyde Gümüşkent fayı, Doğuda Kayseri Erkilet fay hattı, batıda da Tuz gölü fay hattı, güney doğuda da Derinkuyu fay hattı gibi aktif fay hatlarıyla çevrelenmiş durumda. Bu fayların üretebileceği deprem büyüklükleri daha sınırlı. Bu fay hatlarının belirli büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Bu depremler fay hatlarına göre değişmekte olup, Orta Anadolu'da genellikle orta ölçekli deprem üretebilecek faylar mevcut. Bu ana kadar ne peribacalarında, ne de vadilerde ve yamaçlarda kaya düşmesi ve peribacalarında yıkılma gibi olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Bölgede çok sayıda kaya oyma mekânımız var. Atıl durumda olanlarda sorun yaşanabilir. Ancak bununla ilgilide olumsuz bir durum rapor edilmedi” dedi.