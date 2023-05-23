Prof. Dr. Hasan Ali Karasar; “6 Şubat Depremi geride bıraktığımız bin yılın en büyük afeti”

6 Şubat Depremi'nin ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olduğunu, belki de geride bıraktığımız bin yılın en büyük afeti olarak adlandırılabileceğini belirten Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “50 binin üzerinde canımızı kaybetmenin üzüntüsünün yanı sıra, bize emanet olan binlerce yıllık pek çok kültürel, tarihi mirasımıza da zarar gelmesinin acısını yaşıyoruz” dedi.

Ülkede yaşanan ve birçok ili etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında, ülkemizdeki zengin kültürel mirasımızın afetler konusundaki durumunun değerlendirilmesi amacıyla Kapadokya Üniversitesinde, alanında uzman akademisyenlerin katıldığı “Afetler ve Kültürel Miras” seminerleri ve “6 Şubat Depremi Etkisinde Kültürel Mirasımızın Geleceği” konulu panel yapıldı. Depremlerde zarar gören kültürel miraslarımızla ilgili çalışmaların T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve üniversitelerde devam ettiğini belirten Karasar, KÜN'de düzenlenen seminerlerin ve panelin en önemli hususlarının müzelerimiz, tarihi, doğal, kültürel mirasımıza neler olduğu konusunda hasar tespiti ve ileride izlenilecek yol haritası konusu olduğunu söyledi. Karasar, “Bu seminerler ve panelde, sürekli meydana gelen seller, heyelanlar, başka türlü afetler hakkında neler yapıldığı, tarihi, kültürel ve doğal mirası korumayla ilgili ne gibi çalışmaların olduğu, nasıl bir mevzuat ve harekât planı ortaya konulması gerektiği tartışılacak. Bu konuda ortaya çıkacak fikirlerin hepsinin çok çok kıymetli olacağına inanıyorum” dedi.

Panelde konuşan Kapadokya Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükran Ünser'de “Ülkemizde yaşanan 6 Şubat Depremi ile gelen büyük felaketin ardından, çağlar boyunca pek çok kadim uygarlığın yaşadığı Anadolu topraklarının sahip olduğu zengin kültürel mirasımızın afetler konusundaki durumunun değerlendirilmesinin ne denli elzem olduğunu bir kez daha anladık. Çalışmanın, ülkemiz ve Kapadokya Bölgesi için afet risklerine karşı alınacak önlemlerde faydalı olmasını umuyoruz” dedi.