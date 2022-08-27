PÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney: “Bu yıl Türkiye'de ihtiyaç fazlası 800-900 bin ton civarında patates bekliyoruz”

Nevşehir Patates Üreticileri, Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (PÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney, bu yıl ekim alanlarının artması nedeniyle Türkiye'de ihtiyaç fazlası 800-900 bin ton civarında patates beklediklerini söyledi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde özel bir organizasyon firması tarafından patates, tohum ve gübre tanıtım stantları açıldı. Stantta görücüye çıkan patatesler üreticilere tanıtıldı. Stantların açılışında açıklama yapan Nevşehir Patates Üreticileri, Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (PÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güney, “Bu yıl Adana'da yaşanan don felaketinden sonra üreticilerimiz artan fiyatları cazip bularak ekim alanlarını genişletti. Rekolteyi de iyi bekliyoruz. Bu yıl Türkiye'de ihtiyaç fazlası 800-900 bin ton civarında patates bekliyoruz. Patateslerin fiyat aralığı şu an için üreticimizi tatmin edecek seviyede. Patateslerin depoya girme anında biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Üretim maliyetlerimiz geçen yılki üretim maliyetlerimizin çok üstünde olduğu için, kıyaslama yaparsak, bu yılki girdi maliyetlerine göre fiyatlar düşük kalmış olur” şeklinde konuştu.

Yapılan etkinlik ile amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ve bunu başardıklarının altını çizen Birol Güney, “Bu yeni hasat ile depolara girecek olan yeni ürünler var. Özellikle tohumluk üretimler de var. Türkiye'nin tohum konusunda herhangi bir eksiği yok” dedi.