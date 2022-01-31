“Pusuda-Öç” tiyatro oyunu NEVÜ'de sahnelendi

C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Van Devlet Tiyatrosu tarafından “Pusuda-Öç” adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'de sahnelendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un karşılıklı olarak imzaladığı protokol kapsamında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından dördüncü tiyatro gösterisi olan "Pusuda-Öç" adlı tiyatro oyunu, tiyatro severlerle buluşturuldu. Van Devlet Tiyatrosu tarafından NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu sahnelenen, Cahit Atay ile Orhan Asena'nın yazdığı ve Uğur Çavuşoğlu'nun yönettiği tiyatro oyunu tiyatro severler tarafından büyük ilgi gördü. Tiyatro severler, büyük şehirde okuyup kasabasına dönen Yaşar'ı baba ocağında bekleyen hain pusuyu konu alan “Pusuda” ve Kezzo'sunu kaybeden Hasso'yu konu alan “Öç” olarak iki perde halinde oynan tiyatro sonunda, oyuncuları ayakta alkışladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda her ay düzenli olarak halka açık tiyatro etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.