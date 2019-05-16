Ramazan etkinlikleri Dursun Ali Erzincanlı ile devam etti

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. İftar öncesinde çocuklar için hem eğlendirici hem de eğitici çeşitli etkinlikler düzenlenirken, etkinlik boyunca çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından sürpriz hediyelerde dağıtıldı.

ELLER SEMAYA AÇILDI

Nevşehir Belediyesi'nin hayırsever vatandaşların desteği ile kurduğu iftar çadırına ise Nevşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Ezanın okunmasıyla birlikte de yaklaşık 2 bin kişinin toplandığı iftar çadırında önce eller semaya açılıp dualar edildi ardından da oruçlar açıldı.

İftar yemeğinin sonrasında ise ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı Nevşehirlilerle buluştu. Geçtiğimiz günlerde yine Ramazan Etkinliklerine katılan sevilen sanatçıya ilgi yine büyüktü.

Nevşehirlilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden ve Nevşehir'e her geldiğinde kendisini evinde hissettiğini söyleyen Erzincanlı, programında naatlar ve şiirlere yer verdi.