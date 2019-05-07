İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ramazan etkinlikleri kum sanatı gösterisi ve musiki konser ile başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ramazan Etkinlikleri, Ahmet Akkuş’un Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Kum Sanatı Sanatçısı Veysel Çelikdemir’in muhteşem gösterisi ile başladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ramazan Etkinlikleri, Ahmet Akkuş'un Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Kum Sanatı Sanatçısı Veysel Çelikdemir'in muhteşem gösterisi ile başladı.


Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek olan ve ünlü birçok sanatçı ve yazarın konuk olacağı Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri başladı. Etkinliklerin ilk gününde kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları kum tanecikleriyle anlattı.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve çok sayıda vatandaşın ilgiyle takip ettiği gösteride Çelikdemir'in kumlarla ortaya koyduğu figürler alkış topladı. Çelikdemir, gösterisinin son bölümünde kum taneleriyle ekrana peribacaları arasında, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın seçimlerde kullandığı ‘Bir Hayalimiz Var Nevşehir' sloganını yansıttı.


Çelikdemir'in ardından ise Ahmet Akkuş, Türk Tasavvuf Musikisi Konseri verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.