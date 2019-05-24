Ramazan etkinliklerinin konuğu Prof.Dr. Şimşirgil oldu

Nevşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri, Ramazan'ın ruhuna uygun ortamı ve konuklarıyla Ramazan gecelerine renk katmaya devam ediyor. Her akşam ünlü isimleri ağırlayan Ramazan etkinliklerine bu akşam Akademisyen, Tarihçi, Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil katıldı.

Ramazan'ın manevi atmosferinin herkes tarafından birlik beraberlik içerisinde geçirilmesine yönelik Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerin bugünkü bölümünde iftar öncesinde çocuklar için çeşitli programlar düzenlendi. Orman Müzikali Çocuk Tiyatrosu ile neşeli dakikalar geçiren çocuklar için ayrıca Meddah gösterisi sahnelendi.

İftar saatinde ise, yaklaşık 2 bin kişi Nevşehir Belediyesi'nin hayırsever işadamlarının katkısı ile oluşturduğu iftar sofrasında buluştu.

İftar çadırı içerisinde okunan ezan ile birlikte oruçlarını açan vatandaşlar kardeşlik sofrasında ellerini semaya açarak dua etti.

Etkinliklerin iftar sonrasındaki bölümünde ise yaptığı televizyon programlarıyla tarihi olayları kendine has üslubu ile anlatan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil yer aldı.

Yazdığı eserlerle tarihin bilinmeyen yönlerini yeni nesle aktaran Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, ‘Osmanlı'da Ramazan' adlı söyleşisinde katılımcılara Osmanlı dönemindeki Ramazan yaşantısını anlattı.