Refik Başaran'ın heykeli yeni yerine taşındı

Ürgüplü Halk Ozanı Refik Başaran'ın heykeli, Ürgüp'e gelen her misafirin görebileceği yeni yerine taşındı.

Geçmiş yıllarda da bugünkü taşınan yerinde olan Halk Ozanı Ürgüplü Refik Başaran'ın heykeli eski Türk Hava Kurumu binası önündeki yerine taşındı. Halk Ozanı Ürgüplü Refik Başaran heykelinin yeni yerine yakıştığını ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Geçmiş yıllarda Refik Başaran'ın heykeli bugünkü taşıdığımız yerdeydi. Yerli yabancı bir çok misafirin gözü önünde olduğu için ilgi çekerdi. Arkadaşlarla yaptığımız değerlendirme ile buraya taşımanın uygun olacağı kanaatine vardık. Vatandaşlarımıza da sorduk gayet olumlu geri dönüşler alınca heykeli yeni yerine taşıdık. İlerleyen zamanlarda da yine Ürgüp için önem taşıyan isimlerin heykellerinin farklı noktalarda uygulanması için çalışma yaptıklarını ifade eden Aktürk, tüm kararları Ürgüplü vatandaşlarımızla birlikte almaya devam edeceğiz" dedi.