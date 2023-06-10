Rektör Aktekin, 'Bilim Söyleşileri' programında öğrencilerle buluştu

Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen 'Bilim Söyleşileri' programında öğrencilerle buluştu.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Ahmet Emre Ergin, müdür yardımcıları, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı 'Bilim Söyleşileri' programına konuk olan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, öğrencilere eğitim ve kariyer hayatlarında başarılı birer birey olabilmelerine yönelik tecrübe paylaşımında bulundu. Rektör Aktekin, “Toplumda akademisyen, sanatçı, felsefeci, edebiyatçı, tarihçi gibi birçok alanda çok başarılı birer birey olabilirsiniz. Kişinin hem kendisiyle hem de bulunduğu toplumla barışık olması ve hayata pozitif yaklaşımı çok önemli. Bununla birlikte yaptığınız işi seviyorsanız, hangi iş olursa olsun daima başarılı olursunuz. Siz gençlerin de bilim ve sanatla iç içe bu tür uygulamalı alanlarda eğitim almanız ayrıca sizlerin kariyer hayatlarına büyük oranda artı katacaktır. Eğitim yeni bilgiler, yeni beceriler öğrenme, kültür ve değer öğrenme sürecidir. Sosyo-kültürel anlamda da her türlü faaliyetlerin içerisinde yer almaya büyük özen gösterin. Ayrıca sizlere sunulan tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirerek belirlediğiniz hedefler istikametinde azim ve kararlılıkla çalışın. Çünkü sizler bizlerin, ülkemizin hatta tüm insanlığın geleceğisiniz” diye konuştu.

NEVÜ hakkında da bilgi veren Rektör Aktekin konuşmasının devamında “Nevşehir merkez yerleşke ile birlikte ilçelerimizdeki toplam 8 kampüste 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Yüksekokul, 4 Enstitü ve 20 Araştırma Merkezi bulunan Üniversitemiz, alanında uzman nitelikli akademik ve idari personel ile birlikte yaklaşık 23 bin öğrencisiyle Türkiye'nin seçkin bölüm ve programlarına sahip bir üniversite. Bunun yanı sıra üniversite tercih dönemlerinde ülkemiz üniversiteleri arasında en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyor" dedi.