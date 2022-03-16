Rektör Aktekin Hacıbektaş Teknik Bilimler MYO Akademik, İdari Personeli ve Öğrencileri ile buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulunan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, akademik, idari personel ve öğrenciler ile buluştu

Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileriyle buluşmaya devam Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin bu kapsamda Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile birlikte NEVÜ Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretlerinde kendilerini Okul Müdürü Dr. Gökhan Keven, müdür yardımcıları, akademik ve idari personel karşıladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'nün sahip olduğu nitelikli akademik kadrosu ve fiziki altyapısıyla ülkenin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığına değinen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, kendi eğitim hayatından örnekler vererek öğrencilere eğitimleri süresince sadece okul ile değil yaşadıkları çevreyi, sosyo-kültürel özelliklerini tanımaları gerektiğini bu ve benzeri şeylerin kendilerini daha geliştirip zenginleştireceğini belirtti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün de Meslek Yüksekokullarında mesleki gelişime büyük önem verdiğine de değinen Rektör Aktekin, bu kapsamda üniversite bünyesinde bulunan Meslek Yüksekokullarının tematikleşmesi çalışmalarıyla birlikte Meslek Yüksekokullarını tarım, turizm, sanayi, sosyal bilimler ve teknik alanlarda ihtisaslaşması anlamında yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

Aktekin ayrıca, “Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci topluluk ve kulüpleri aracıyla üniversitemiz içerisinde ve dışında çeşitli etkinlik ve faaliyetler yürütmekteyiz ve bu faaliyetlere olabildiğince katılmanız sizlerin yeni bilgi ve tecrübeler edinerek sosyal çevrelerinizin de zenginleşmesine büyük katkılar sağlayacaktır” diye kaydetti. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Rektör Aktekin, Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu “Temel Robotik Bilgi ve Uygulama (ARDUINO) Yarışması'nda" grup birincileri Birsu Yılmaz, Reyhan Şimşek ve “Satranç Turnuvası” birincisi Rabia Kartal'a başarı belgeleri ile birlikte kitap hediye etti.

Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Gökhan Keven, Müdür Yardımcıları ve bölüm hocalarıyla da görüşme yapan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, Meslek Yüksekokulunu gezerek fiziki alanlar ile ilgili bilgi aldı.