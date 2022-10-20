Rektör Aktekin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi akademik kurul toplantısına katıldı

Dr. Semih Aktekin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı'na katıldı.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şahlan Öztürk ve Prof. Dr. Mutluhan Akın, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ayşe Orhan ve Doç. Dr. Serhat Çelikten, bölüm başkanları, fakültenin akademik ve idari personel katıldı. Toplantı; Prof. Dr. Ersan Kabalcı'nın fakülte bünyesinde gerçekleştirilen proje, yayın ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgi paylaşımıyla başladı. Kabalcı, eğitim-öğretim faaliyetleri, kamu-üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları ve öğrenciler için kariyer geliştirmeye yönelik programlar hakkında bilgi verdi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, öğrencilere en iyi eğitimi vermekle birlikte devletin ve toplumun üniversiteden beklentisi doğrultusunda ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite' olarak, şehrin ve bölgenin başta turizm ve sanayisi olmak üzere, sahip olduğu tüm değerleriyle birlikte kalkınmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Aktekin bu çerçevede, tüm birimlerde görev yapan akademik personelin nitelik ve nicelik açısından ortaya koyduğu ve koyacakları yayın, proje ve diğer tüm çalışmaların büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Aktekin ayrıca üniversitede eğitim gören öğrencilerin ders dışı sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük oranda katkıda bulunarak kendilerini zenginleştirecek sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.