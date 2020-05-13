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Rektör Aktekin, NEVÜ Bahar dönemi sınav usullerini açıkladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Semih Aktekin bahar dönemi yapılacak sınavlar ile ilgili üniversitenin aldığı kararı açıkladı.


NEVÜ senatosunun bu dönem yapılacak sınavlarla ilgili bazı kararlar aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, “Üniversitemiz senatosu, YÖK'ün 11/05/2020 tarihinde açıklanan kararında vurgulanan 'şeffaf, denetlenebilir ve öğrenci merkezli' yaklaşımlar doğrultusunda, bu dönem uygulanacak sınavlarla ilgili kararlar almıştır. Aldığımız kararlar doğrultusunda uzaktan sınav olmayacak, bunun yerine ödev şeklinde çalışmalar yapılacaktır. Bu kararların öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını temenni ederim. Öğrencilerimizden ve ailelerinden ricamız onların tüm kaygılarını giderecek “öğrenci dostu” sistemler üzerinde çalıştığımızın bilincinde olmaları ve bundan emin olarak çalışmalarıdır. Şu anda düşünmeleri gereken husus kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığıdır” dedi.


YÖK Başkanlığınca dün yapılan açıklamada, dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkânlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına, final, bütünleme ve tek ders değerlendirmelerinin hukuki açıdan açıklanabilir, şeffaf ve denetlenebilirlik ilkeleri gözetilerek uzaktan eğitimle devam edilmesine dikkat çekilmişti.

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