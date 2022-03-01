Rektör Aktekin projeleri anlattı

Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İli Kalkınma ve Üniversite Yaptırma Yaşatma Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında gerçekleştirilen Nevşehir İli Kalkınma ve Üniversite Yaptırma Yaşatma Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısına; Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ile vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için planlanan projelere değindi.