Rektör Aktekin, ‘Üniversite olarak MSÜ ve YKS sınavları için tedbirleri aldık'

Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak ÖSYM tarafından yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Aktekin ayrıca, sınavı girecek adaylara da başarılar diledi.

NEVÜ Rektörü ve ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin beraberinde, üniversite Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş ve ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü personeli İlkay Yurtkulu eşliğinde, ÖSYM tarafından 14 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, sınavın yapılacağı yerleşke içeresinde bulunan okul, bina ve ortak kullanım alanlarını denetledi.

Sınavda görev alacak bina sorumluları ve diğer görevliler ile de görüşerek sınav öncesi alınan tedbirleri yerinde inceleyen Rektör Aktekin, üniversite olarak her iki sınavın sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Rektör Aktekin, “ÖSYM tarafından 14 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ve 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için üniversite olarak tüm tedbirlerimizi alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle bu dönem yaşadığımız pandemi nedeniyle ÖSYM, sınavlara girecek öğrenciler ve sınavlarda görev alacak tüm personel için yeni tedbir ve kurallar belirledi. Bu kapsamda bugün de sınavın yapılacağı üniversitemiz yerleşkesi ve içerisinde bulunan bina ile adayların sınava gireceği sınıfları, ortak kullanım alanlarını yerinde inceleyerek son kontrollerimizi de gerçekleştirdik. Her iki sınavın sağlıklı, güvenli ve rahat bir ortamda geçmesi için gerekli önlemlerimizi tamamlamış olduk” dedi.

Rektör Aktekin, Sınava Girecek Adaylara ve Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

NEVÜ Rektörü Semih Aktekin, sınava girecek öğrencilere sınava geç kalmamaları ve vatandaşların da belirtilen sınav tarihlerinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet verecek eylemlerden kaçınmalarını istedi.

Aktekin, “Malum olunduğu üzere dünya ölçekli yaşanan salgın nedeniyle bu sene tüm eğitim kurumlarımız erken kapandı ve eğitime uzaktan eğitim ile devam edildi. Bu zorlu süreç tabi ki okullarından ve arkadaş çevrelerinden uzak kalan çocuklarımızı daha çok etkiledi. Özellikle velilerimizin bu süreçte çocuklarına daha çok vakit ayırmaları ve sınav öncesi streslerini atabilecek söylem ve eylemlerde bulunmaları daha çok önem arz etmekte. Çünkü ister istemez bu süreç çocuklarımızda da strese neden oldu. Salgın nedeniyle yaşanılan tüm bu olumsuzlukların üstesinden inşallah hep birlikte çocuklarımıza destek olarak geleceğiz.

Sınava girecek gençlerimize de, büyük emeklerle hazırlandıkları ve kendi geleceklerini belirleyecek sınavlara geç kalmamalarını ve ÖSYM'nin belirttiği saat ile kurallara uymaları hususunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu telafisi olmayan ve yıl boyunca verdikleri emeğin boşuna gitmesine sebebiyet verebilir. Ayrıca salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeye ve belirtilen kurallara uymaları da büyük önem arz etmekte.

Diğer taraftan tüm vatandaşlarımıza ve özellikle araç sahiplerine, sınav saatlerinde çocuklarımızın geleceğini etkileyecek ve herhangi olumsuzluklara sebebiyet verecek eylemlerden kaçınmaları hususunda özellikle çağrıda bulunuyorum. Bu vesileyle şimdiden sınava girecek tüm gençlerimizin ve ailelerinin heyecanını paylaşıyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.