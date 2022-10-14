Rektör Aktekin'de ‘Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na başvuru çağrısı

Dr. Semih Aktekin, üniversitede eğitim gören tüm öğrencileri ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' ve ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı'na başvuruda bulunmaları çağrısı yaptı.

NEVÜ Rektörü ve Kapadokya Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Aktekin yaptığı yazılı açıklamada, “Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kapadokya Teknopark, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından çağrıları yayınlanan ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' ve ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı' çerçevesindeki proje çağrılarına yönelik olarak başvuru şartları, başvuru prosedürleri ve proje hazırlama süreci hakkında genel bilgilendirme yapılacağı online etkinlik düzenleyecek” dedi.

Ön lisans ve lisans öğrencilerini başvuru yapmaya davet eden Aktekin, “Yürütülen, ‘2209 kodlu ve Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' adlı destek programı ile proje, ön lisans ve lisans öğrenimi devam etmekte olan öğrencilerin projelerine en çok 12 ay süre ile hibe desteği vermekte. Desteğin çağrı dönemi süresince Kapadokya Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisimiz çağrı tanıtımı ve proje hazırlama eğitimi programları gerçekleştirecek. Açılan bu yeni çağrı döneminde üniversitemiz öğrencilerinin proje sayısının yükselmesi için yönetim olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bu çerçevede üniversitemiz bünyesinde yer alan Kapadokya Teknopark tarafından başvuru hazırlama eğitimleri verilmektedir. Tüm öğrencilerimizi Proje 10 Kasım 2022 son başvuru tarihli çağrısına başvuru yapmaya ve düzenlediğimiz proje hazırlama eğitimlerine katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olan çağrıya ön lisans ve lisans öğrencileri başvuru yapabiliyor.