Rektör Aktekin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Dr. Semih Aktekin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

NEVÜ Rektörü Aktekin, 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimizin başlattığı direniş, istiklal ve istikbal mücadelesi ruhunun tezahürü olduğunu söyledi.

Rektör Aktekin mesajında şu ifadelere yer verdi: “Özü değişmeyen bu ruh yeni zaman ve mekân şartlarına göre yeni yöntemlerle tecessüm ederek; aziz milletimizin bekası ve istikbali için mücadelesini sürdürmektedir.

19 Mayıs'ın en büyük hazinemiz olan gençlere armağan edilmesinde de; bu milli mücadele ruhunun daima ‘genç ve diri' kalarak varlığını sürdüreceğinin anlamlı mesajı vardır.

Zira milletimizin bekası ve istikbali yolunda atmış olduğu bu büyük adım, ülkemizin bugün ve istikbalde büyük hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır.

Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ederek; milli istikbalimizin teminatı bütün gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.