Rektör Aktekin'den Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne Ziyaret

Dr. Semih Aktekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaretlerinde makamında ağırlayan ve ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür eden Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, üniversite ve üniversitenin yürüttüğü çalışmalara hakkında Rektör Aktekin'e bilgi verdi. NEVÜ'ye bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi bölüm ve programlar ile Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öncülüğünde alanında nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesine büyük önem verdiklerine belirten Rektör Aktekin ise, bu alanda iki üniversite arasında yürütülebilecek ortak çalışma ve projelere de büyük önem verdiklerini söyledi. Rektör Aktekin ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde birbirinden değerli sanatçıların eserinin sergilendiği ‘Sanat Koleksiyonu ve Galerisi' ne sahip bir üniversite olduklarını da sözlerine ekledi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Özdemir'in de hazır bulunduğu ziyaret, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve Prof. Dr. Erol Parlak'ın üniversiteler arasında yürütülebilecek ikili iş birlikleri üzerine bir süre görüşmesiyle son buldu.