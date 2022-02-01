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Rektör Aktekin'den TDK Başkanı Gülsevin'e Ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Semih Aktekin, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin'i ziyaret etti.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaretlerinde makamında ağırlayan TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin , ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine teşekkür etti. Rektör Aktekin'in üniversite ve üniversitenin yürüttüğü çeşitli çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu ziyarette, iki kurum arasında mevcut ve yürütülebilecek projeler ile iş birliği imkanları ele alındı.

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