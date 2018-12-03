Rektör Bağlı 5. Engelsiz Sanat Ödülleri Töreni'ne katıldı

'si düzenlenen Engelsiz Sanat Ödülleri Töreni, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ödül törenine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın yanı sıra; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Uşak Vali Vekili Ömer Kalaylı, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İlçe Kaymakamları, 26. Dönem AK Parti Uşak Milletvekili Dr. Alim Tunç, üniversite üst yönetimi, kurum ve kuruluş müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yön Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Erdem Öksüz, toplumsal farkındalık oluşturma amacında olduklarını belirterek, ev sahipliğinden dolayı başta Rektör Savaş olmak üzere, etkinliğin her anında yanlarında olan Sosyal Hizmetler Topluluğu öğrencilerine, törenin ödüllerini tasarlayan ve engelli bireylere ödüllerin yapımında yardımcı olan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne şükranlarını sundu. Gecenin asıl aktörlerinin engelsiz, güzel gözler olduğuna dikkat çeken Öksüz, ‘‘Bu gece için, kendileri için ve “biz varız” demek için çalıştılar. Kütüphane kurdular, Uşak'ı fotoğrafladılar, ödülleri hazırladılar.'' dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Doç. Dr. Cemile Zehra Köroğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da birer konuşma yaptığı etkinlik; engelli bireyler tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerin sahnelenmesinin ardından 5. Engelsiz Sanat Ödülleri sahiplerini buldu.