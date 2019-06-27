Rektör Bağlı, Acıgöl MYO için istişarelerde bulundu

Dr. Mazhar Bağlı, Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu ve Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile ‘Acıgöl Teknik Bilimler MYO' için istişarede bulundu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)'ün onayı ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı olarak, Nevşehir'in Acıgöl İlçesine açılacak olan ‘Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu' için NEVÜ Rektörlük makamında istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Acıgöl Kaymakamı Ercan Ertaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdulkadir Binici katıldı.

Toplantıda, arazisi ‘İstanbul'da yaşayan Nevşehirli hayırsever Hacı Mehmet Tek'in tarafından bağışlanan NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun kısa sürede tamamlanarak açılmasına yönelik yürütülecek ortak çalışmalara değinildi.

Bağlı: “Okulumuz İlçemizin Her Alanda Kalkınmasına Öncü Olacak”

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Acıgöl ilçesinin her alanda gelişip büyümesine katkı sağlayacak Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için hayırseverlerin desteklerini beklediklerini söyledi.

Bağlı, “Göreve geldiğimizde Acıgöl Belediye Başkanımızın girişimleri ve ilçe halkının talepleri doğrultusunda Üniversitemize bağlı meslek yüksekokulu açılmasına YÖK tarafından 2018 yılında onay çıkmış ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Hemen akabinde ise yine hayırseverlerin destekleriyle bina teminine yönelik görüşmelerimiz ve çalışmalarımız hızla başlayarak olumlu sonuçlanmış ve İstanbul'da yaşayan Nevşehirli hayırsever Hacı Mehmet Tek'in bina için arazisini bağışladı.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun tamamlanarak açılmasına yönelik Acıgöl Kaymakamımız Sayın Doğukan Koyuncu ve başından beri bizlere destek veren Acıgöl Belediye Başkanımız Sayın Ercan Ertaş'ın katılımlarıyla istişare toplantısında bulunduk. İnşallah en kısa zamanda hayırseverlerimizin destek ve yardımlarıyla açmayı planladığımız okulumuz açmayı planladığımız; İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Makine ve Kaynak Teknolojisi, Makine Resim Konstrüksiyon, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknoloji, Gıda İşleme, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi bölüm ve programları ile Acıgöl ilçemizin her alanda kalkınmasına öncü olacaktır” diye konuştu.

Acıgöl Kaymakamı Koyuncu ve Belediye Başkanı Ertaş ise, Acıgöl İlçesi'nin büyüyüp gelişmesine büyük katkı sağlayacak NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun tamamlanarak açılması için destek ve girişimlerinin devam edeceğini ifade ettiler.