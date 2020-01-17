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Rektör Bağlı, "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" temalı uluslararası sempozyum planlama toplantısına katıldı

2020 yılı içinde Arnavutluk’ta gerçekleştirilmesi planlanan "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" temalı uluslararası sempozyumun detaylarını konuşmak üzere paydaşlardan olan Memursen ile yapılan toplantıya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

2020 yılı içinde Arnavutluk'ta gerçekleştirilmesi planlanan "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" temalı uluslararası sempozyumun detaylarını konuşmak üzere paydaşlardan olan Memursen ile yapılan toplantıya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Abdülkadir Binici, Öğr. Gör. Arzu Saldıray, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hulusi Yılmaz, Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Yener Bektaş ve Dr. Öğretim Üyesi Ilgar Baharlu, Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Danışmanı Halit Ortaköy ve Dış İlişkiler Uzmanı Jonilda Rrapaj katıldı.


Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada; birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız "Bektaşilik ve Sarı Saltuk" Temalı Uluslararası Sempozyum hususunu görüşmek üzere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve çalışma heyeti ile konfederasyonumuzda bir araya geldik. Rektör Bağlı ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Heyetler arası görüşmelerin ardından Genel Başkan Ali Yalçın, Rektör Bağlı'ya kitap ve plaket takdiminde bulundu.

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