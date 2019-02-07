Rektör Bağlı, ‘Büyük başarılara hep birlikte imza atacağız'

Dr. Mazhar Bağlı, akademik ve idari personele yönelik kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında düzenlenen ‘TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğiticilerin Eğitimi'ne katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve TSE işbirliğinde düzenlenen eğitiminin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitenin hak ettiği yere gelmesi ve kalite standartlarının daha yüksek olması için hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Bağlı, “Öncelikle üniversitemizin kurumsal bir kalite yolculuğuna çıkmasına katkı sağlayacak, kurumsal bir yapılmaya sahip olması için ortaya koymuş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün dünyada ve ülkemizde üniversitelerle ilgili en çok konuşulan konu kalite konusu. Üniversite olarak, akademik ve idari açıdan çok önemli sosyal bir sermayeye sahibiz. Bizim sahip olduğumuz bu sermaye ve değerlerle üniversitemizi daha da sağlıklı bir kimliğe kavuşturma çabamız bulunmakta. Bizim çalışmaktan başka bir düşüncemiz ve amacımız yok. Eksikliklerimizi hep birlikte tamamlayarak, üniversitemizin hak ettiği yere gelmesine ve kalite standartlarının daha yüksek olmasını yine hep birlikte sağlayacağız. Üniversitemizde ve bulunduğumuz şehrimizde büyük bir potansiyel var ve bu heder oluyor. Biz bunu üniversitemiz, ülkemiz ve ilimiz için bir katma değere dönüştürmeyi istiyoruz ve bu amaç doğrultusunda belirlediğimiz yol haritamızla birlikte büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Almış olduğunuz bu eğitimlerle birlikte de üniversitemizin hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşacağına inanıyorum” diye konuştu.

Rektör Bağlı konuşmalarının ardından, üniversitenin akademik ve idari personeline yönelik kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında ‘TSE ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğiticilerin Eğitimi'ni veren TSE Eğitim Uzmanı Arif Gani'ye teşekkür ederek kendilerine plaket takdiminde bulundu. Bağlı ayrıca ‘NEVÜ 2019-2022 Strateji Planı'nın hazırlanmasında emeği bulunan akademik ve idari personel ile üniversite kalite çalışmalarına katkıda bulunan NEVÜ Kalite Kuruluna teşekkür ederek kendilerine teşekkür belgesi takdim etti.