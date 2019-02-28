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Rektör Bağlı Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank'la görüştü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüştü.


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ı makamında ziyaret etti. Bağlı ziyaretlerinde üniversite ve yürüttükleri projeler hakkında Bakan Yardımcısı Varank'a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank ise, NEVÜ'nün ortaya koyduğu projelerin gerek bulunduğu bölgenin gerekse ülkenin geleceğine katma değer sağlayan önemli çalışmalar olduğunu belirterek, Rektör Bağlı ve yönetimine çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.


Varank ile bir süre görüşen Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına kendilerine plaket takdiminde bulundu.

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