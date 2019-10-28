Rektör Bağlı, Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Dr. Mazhar Bağlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı mesajında, “Şanlı tarihi boyunca “hür yaşayan”, Milli Kurtuluş Savaşı'nı “Muzaffer Gazi” olarak kazanan Milletimiz; 29 Ekim 1923 tarihinde; iradesine, hürriyet ve istiklaline asla pranga vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. 96. Yıl Dönümünü büyük bir kıvanç ve onurla kutladığımız Cumhuriyet; kahraman ecdadımızın bizlere bıraktığı en kutlu miraslardan biridir. Bizlerin görevi; bu mirası daha da geliştirmek, Milletimizin iyi, güzel ve doğru tekamülü, huzur ve mutluluğu uğruna daima mücadele etmektir. Bu kutlu mirası bizlere bahşederek aynı zamanda “Daimi Milli Mücadele Görevi” de tevdi eden başta Cumhuriyetimizin Kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın Muzaffer Gazi Komutanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli istiklal ve istikbalimiz uğruna mücadele eden tüm kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Büyük Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramını en iyi dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.