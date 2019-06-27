Rektör Bağlı görevde yükselen idari personelleri tebrik etti

Dr. Mazhar Bağlı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olan idari personeli tebrik etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitede görev yapan idare personele yönelik düzenlenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarına göre şeflik unvanı elde eden idari personeli makamında kabul etti.

Rektör Bağlı, kendilerine Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu'nun eşlik ettiği idari personeli, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Anadolu Üniversitesine yaptırılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Görevde Yükselme Sınav Kurulu'nun yazılı ve sözlü sınav puanlarını değerlendirme sonucuna göre elde ettikleri başarıyla birlikte yeni unvanlarının hayırlı olması dileyerek kendilerini tebrik etti.