Rektör Bağlı, İl Emniyet Müdürü Artunay'ı ziyaret etti

Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü kutladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Cumhuriyet Savcıları Furkan Yavuz ve Ahmet İlhan Tarlacı, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksek Yiğit ile birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ı makamında ziyaret etti.

Ülkenin dört bir yanında milletin birlik ve beraberliği, huzur ve güvenliği adına onurlu görevlerini kahramanca icra eden tüm polis teşkilatının bu mutlu gününü kutlayan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, günün anısına Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'a plaket takdiminde bulundu. Bağlı ayrıca, vatan uğruna şehit ve gazi olan tüm güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle anarak görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarına da sağlık ve başarılar diledi.

Ziyarette Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile Cumhuriyet Savcıları Furkan Yavuz ve Ahmet İlhan Tarlacı da Emniyet Müdürü Artunay nezdinde tüm emniyet teşkilatının bu mutlu gününü kutladı.