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Rektör Bağlı, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi(NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti.


Beraberinde Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile Başsavcı Bilal Gümüş'ü makamında ziyaret eden Rektör Bağlı, ziyaretlerinde Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'e başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunarak, NEVÜ hakkında kendilerine bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcısı Gümüş ise, Rektör Bağlı'ya teşekkür ederek kendileriyle bir süre görüştü.

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