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Rektör Bağlı, NTB'nin geleneksel aşure ikram etkinliğine katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) tarafından düzenlenen aşure ikram etkinliğine katıldı.


Nevşehir Ticaret Borsası tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla Nevşehir Zahire Pazarı'nda aşure ikram etkinliği düzenlendi. Nevşehir Zahire Pazarı'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Zahire Pazarı esnafı ve vatandaşlar katıldı.


Yapılan dua ile başlayan etkinlik protokol üyelerinin esnafa ve vatandaşlara aşure ikramıyla son buldu.

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