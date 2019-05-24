Rektör Bağlı öğrenci yurdunda iftar yaptı

Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Haluk Nur Baki erkek öğrenci yurdunda düzenlenen iftar yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.

İftar programında NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yasin Temel, yurt görevlileri ve öğrenciler hazır bulundu. Yemek sonrası öğrencilerle sohbet eden Rektör Bağlı, "Ramazan ayı, barış, kardeşlik, muhabbet ve hoşgörünün hâkim olduğu bir aydır. Bu ay, sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirip Allah'ın bizlere sunduğu nimetlere daha fazla şükretmemiz gereken bir aydır. Bugün evlatlarımızla iftarda bir araya gelip bizler için ne denli önemli olduklarını hissettirmek istedik. İftarla birlikte aynı zamanda hoş bir sohbet oldu. Allah bu kutlu günlerin hürmetine ülkemizin birliğini, dirliğini bozmasın, bizlere ve evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, başarılı nice Ramazan ayları nasip etsin. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.