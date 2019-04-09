Rektör Bağlı Şehit Polis memuru Semih Turgut anısına fidan dikti

Dr. Mazhar Bağlı, Şehit Polis Memuru Semih Turgut için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikerek, mezarı başında dua etti.

2016 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Semih Turgut adına memleketi Nevşehir'in Gülşehir İlçesine bağlı Gümüşkent Köyü'nde oluşturulan ‘Şehit Polis Memuru Semih Turgut Hatıra Ormanı'na fidan dikimi yapıldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen fidan dikimine; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gülşehir Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Nevşehir Vatan Şahitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci, şehidin eşi Nevin Turgut, oğlu Muhammed Yılmaz Turgut, kızı Pelin Turgut, annesi Elmas Turgut, abisi Serdar Turgut, ablası Selda Fırat, amcası Hüseyin Turgut , protokol üyeleri, vatandaşlar ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulundurulan kamu hizmeti cezası hükümlüleri katıldı.

Fidan dikimi öncesi şehit ailesiyle bir araya gelen ve kendilerine tekrardan başsağlığı dileklerini ileten Rektör Bağlı, şehit ailesi ve katılımcılar ile birlikte fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

Şehitler İçin Dua Edip Mezarlarına Karanfil Bıraktılar

Fidan dikiminin ardından Şehit Polis Memuru Semih Turgut'un kabrini ziyaret eden Rektör Bağlı ve katılımcılar okunan Kur'an-ı Kerim eşliğinde dua edip mezarına karanfil bıraktılar.

Katılımcılar ayrıca aynı mezarlıkta bulunan şehit sivil memuru Fikret Köksal ile şehit bekçi Kadir Kaya'nın kabirlerini de ziyaret ederek dua edip karanfil bıraktılar.