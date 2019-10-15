İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Bağlı trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı yayımladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı, gece saatlerinde meydana gelen ve NEVÜ öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasemin Gül'ün vefat ettiği kazayı teessürle öğrendiğini söyleyen Rektör Bağlı, "Elim bir kazayla hayatının baharında olan öğrencimizi kaybettik. Öğrencimiz Yasemin Gül'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.


Bağlı, meydana gelen kaza nedeniyle trafikte her zaman dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, "Bir anlık dikkatsizlik veya tedbirsizlik bizi yaşamımızdan, sevdiklerimizden koparabilir. Ailelerinin bize emaneti olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan hem kendi hayatları hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye düşürmemek adına trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.