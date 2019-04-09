Rektör Bağlı, Türk Polis Teşkilatının 174.yılını kutladı

Yılı dolasıyla kutlama mesajı yayınlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, görevi başında olan tüm emniyet mensuplarının bu önemli gününü kutlarken, şehit ve gazi olan emniyet mensuplarını da rahmet ve minnetle andı.

Rektör Bağlı mesajında, “ Gücünü yasalardan ve Milletimizin güçlü desteğinden alan, toplumsal barışımızın vazgeçilmez teminatı olan Polis Teşkilatımız 2 asra yaklaşan kuruluş tarihi ile ülkemizin en köklü kurumlarından biridir

Kuruluşundan bu yana Polis Teşkilatımız ve O'nun kahraman mensupları; Ülkemizin dört bir yanında Milletimizin birlik ve beraberliği, huzur ve güvenliği adına onurlu görevlerini kahraman bir fedakârlıkla icra etmektedirler.

Vatan ve Millet uğruna gecelerini gündüzlerine katarak görevlerinin başında olan Polis Teşkilatımız ve O'nun kahraman mensupları her zaman Milletimizin gönlünde hak ettikleri mertebeye ulaşmışlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, vatan uğruna şehit ve gazi olan tüm polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başındaki tüm emniyet mensuplarına sağlık ve başarılar diliyorum” dedi.