Rektör Bağlı, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Dr. Mazhar Bağlı hafta sonunda Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmeye hak kazandığınız için sizleri kutluyor, hepinize üstün başarılar diliyorum. Sınava hazırlandığınız şu süreçte; bilinçli üniversite tercihlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındasınız. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize; Nitelikli akademik kadromuz ve üniversitemizin geniş fiziki alt yapı, sosyal, kültürel ve sportif imkanları ile ilk günden mezuniyetlerine kadar her türlü desteği vereceğiz. Bir yandan istedikleri alanda uzmanlaşıp meslek sahibi olurlarken öte yandan bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirme imkanına sahip olacaklar. Avrupa Komisyonu tarafından gerekli şartları taşıyan üniversitelere verilen “Diploma Eki” ve “AKTS” etiketi sahibi bir üniversite olarak; Erasmus anlaşması yaptığımız üniversite sayısı 69'a yükselmiş durumda olup bu süreç artarak devam etmektedir. Mevlana Değişim Programı ile Kore, Çin, Brezilya, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Tacikistan gibi ülkelerde bulunan üniversiteler ile anlaşmalarımız mevcuttur. Yurt dışındaki üniversiteler ile gerçekleştirdiğimiz ikili iş birliği anlaşmaları ile üç kıtada faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin yanında birlikte gerçekleştirdiğimiz bilimsel proje ve programlar sayesinde küresel çapta bir üniversite konumuna yükselmiş durumdayız. Kapadokya'nın kalbinde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih etmenizi temenni ederek; iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.