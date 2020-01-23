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Rektör Bağlı'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış'a ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış'ı ziyaret etti.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Akış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Bağlı'ya teşekkür etti.


Rektör Bağlı ziyaretlerinde üniversite ve yürütülen çalışmalar hakkında Başdanışman Akış'a bilgi verirken, Akış üniversitenin yürüttüğü çalışmaların kayda değer olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Başdanışman Akış ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda kendilerine günün anısına plaket takdim etti.

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