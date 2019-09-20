Rektör Bağlı'dan İl Jandarma Komutanı Erol'a ziyaret

Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a iade-i ziyarette bulundu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı Özel İnceleme Müfettişi görevinde iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına atanarak görevine başlayan Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'u makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a yeni görevinin tekrar hayırlı olmasını dileyerek, başarılı çalışmalar temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Erol ise, Bağlı'ya teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Erol ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ayrıca Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Ziyaret sonunda İl Jandarma Komutanı Erol, günün anısına Rektör Bağlı'ya plaket takdim etti.