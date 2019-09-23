Rektör Bağlı'dan İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru'ya ziyaret

Dr. Mazhar Bağlı, İl Özel İdare Genel Sekreteri olarak atanan Nevşehir Çat Kasabası eski Belediye Başkanı Kamil Duru'yu makamında ziyaret etti.

Genel Sekreter Duru'ya yeni görevlerinde başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversite şehir işbirliğine önem verdiklerini belirterek ortak çalışmalar hususunda araştırmalar yapacaklarını ifade etti.

Rektör Bağlı'nın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür eden Genel Sekreter Duru, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile ortak çalışmalar hususunun öncelikleri olduğunu belitti.