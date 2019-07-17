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Rektör Bağlı'dan Rektör Karakaya'ya hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı makamında ziyaret eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Karakara'ya görevinin tekrar hayırlı olması temennisinde bulundu.


Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya eşliğinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini gezen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversitenin başarılı çalışmalarını ve gelişimini yakından takip ettiğini belirterek Rektör Karakaya'ya başarılı çalışmalarının devamını diledi.


Göreve geldiği günden bu yana tüm çabalarının Kırşehir ve üniversite için olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'ya teşekkür etti.

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