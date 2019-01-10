Rektör Bağlı'nın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Dr. Mazhar Bağlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Bağlı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla ülke ve dünya gerçeklerini toplumla paylaşma noktasında son derece önemli bir konumda bulunan basın, toplum sosyolojisine ve demokrasiye etkide bulunan güçlü araçlarından biri olarak büyük bir rol üstlenmektedir.

Kozmopolit özellikler gösteren günümüz toplumlarında farklılıkların ve farklı görüşlerin bir arada yaşamasına ve seslendirilmesine imkân sağlayarak ‘ifade hürriyetinin' hayat bulmasında öncülük yapan basın, toplumu oluşturan bireyleri düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya sevk eden önemli bir kurumdur.

Bu düşüncelerle, tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; basının çalışma koşullarının toplumsal gelişme düzeyimize ve çağın gereklerine uygun bir şekilde iyileştirilmesini temenni ediyorum.”