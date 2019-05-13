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Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e ziyaret

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.


RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i makamında ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı kendilerine başarılı çalışmalarının devamını diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ebubekir Şahin ise Rektör Mazhar Bağlı'ya teşekkür etti. Rektör Bağlı ve Başkan Şahin yükseköğretim ve medya okur-yazarlığı öğretimi hususlarında görüş alışverişinde bulundular.

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