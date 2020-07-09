Ressamlar, doktorlar için çizecek

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Karlık Evi'nde her yıl düzenlenen Gönül Köprüsü projesi korona virüs ile mücadele kapsamında iptal edilmesinin ardından Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan ressamlar bu kez doktorlar için resim çizecek.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde her yıl düzenlenen Gönül Köprüsü projesi ile Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ressamlar lösemi tedavisi gören çocuklar ile bir araya geliyordu. Ancak bu yıl korona virüs ile mücadele kapsamında Uçhisar Karlık Evi ev sahipliğinde düzenlenen Kapadokya buluşması ertelenmesinin ardından bu defa Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan ressamlar doktorlara moral ve destek olmak üzere resim çizerek doktorlara resimleri hediye edecekler. Uçhisar Karlık Evi sahibi Abdullah Şen, “Biliyorsunuz yaklaşık 15 yıldır lösemili çocuklarımıza destek için sanat için umuda uzanan eller projemiz vardı. Sanatçılar ile lösemi tedavisi gören ya da tedaviyi tamamlamak üzere olan çocuklarımızı her ay birer grup şeklinde Kapadokya'da Karlık Evi'nde 3 gün misafir ediyorduk. Yaklaşık 4 aydır bu projemizi yapamadığımız için farklı bir versiyonunu yapmak istedik. Bu sefer de lösemili çocuklarımızı tedavi eden doktorlarımız ile sanatçılarımızı “Gönül Köprüsü” projesi adı altında bir araya getirmek istedik. Eserler malum Covid-19'dan dolayı sadece ülkemizdeki sanatçılarımızdan gelecek. Yaklaşık 64 civarı doktor ve sağlık çalışanımız var. 64 sanatçı arkadaşımız eserlerini bu görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına gönderecek. Biz de arada sadece işi organize etmiş olacağız” dedi.