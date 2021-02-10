İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ruhsatsız tüfekle havaya ateş eden şahıs yakalandı

Nevşehir’de boş arazide aracının içerisinde havaya ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'de boş arazide aracının içerisinde havaya ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mimar Sinan Caddesi arka kısmında bulunan boş bir arazide aracının içerisinden havaya ateş edildiği ihbarı üzerine şüpheli şahıs yakalayarak gözaltına alınırken araç içerisinde yapılan aramada av tüfeği, 1 adet şarjör, 3 adet boş kartuş ve 6 adet dolu kartuş ele geçirildi.


Şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.