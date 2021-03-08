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Rus turistler, Kapadokya'da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Rusya’dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Rus turistler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü katıldıkları jeep safaride kutladı.

Rusya'dan Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Rus turistler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü katıldıkları jeep safaride kutladı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine balon turuna katılmak üzere gelen 20 kişilik Rus turist grubu Kapadokya'da balon turlarının iptal edilmesinin ardından bölgenin eşsiz güzelliklerini katıldıkları jeep safari ile keşfettiler. Bölgede jeep safariye katılan Rus turistler peribacalarının eşliğine tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Rus turistler hep birlikte verdikleri mesajda, “Dünya Kadınlar Günü'nü Kapadokya'dan kutluyoruz. Yaşasın kadınlar” dedi.

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