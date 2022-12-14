Saç ve başörtüsü tasarımı ile makyaj konusunda eğitim aldılar, 2023 trendlerini öğrendiler

Özellikle 2023 yılındaki saç ve başörtüsü tasarımlarının belirlendiği program, yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 150 kuaför katılımıyla yapıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen programda makyaj yapımının yanı sıra, saç ve başörtüsü tasarımı konusunda kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi. Eğitim koordinatörü Ömer Diraz, 10 yıla yakın düzenledikleri bu eğitimlerde binlerce kuaföre eğitim verdiklerini söyledi. Diraz, “Eğitimlerimizde kursiyerlerimize bire bir eğitim modeli sunuyoruz. Burada eğitmen arkadaşlarımız modeller üzerinde uygulamalı olarak eğim veriyor. Eğitimini tamamlayan kuaför arkadaşlarımız, kendi şehirlerine döndüklerinde, burada öğrendikleri şekilleri uygulayarak yeni modeller oluşturabiliyor. Ortaya çıkan modeller de yeni nesil modeller oluyor” şeklinde konuştu.

“Doğal makyajlar trend olarak daha ön planda”

33 yıllık kuaför olan ve eğitime Aydın'dan katılan Ümmühan Künden ise, “Bu akademi sayesinde yeni şeyler öğreniyorum. Bu akademiler yeni tasarım çıkartmamız için çok önemli” ifadelerini kullandı.

İzmir'de kuaförlük yaptığını söyleyen Betül Karagöz de, “Yurt dışından eğitim almaya gelenler var. 2023 yılında doğal makyajlar trend olarak daha ön planda. Ayrıca sade türbanlar ve sarma modeller 2023 yılında ön planda olacak” dedi.

Eğitim alan kuaförler, yaptıkları makyaj ve saç tasarımlarını günün sonunda bir defile ile katılımcılara sundu.