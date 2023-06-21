Sağanak sele döndü, ulaşım aksadı

Nevşehir'de etkisini gösteren sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Nevşehir'de etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Sel, Nevşehir-Niğde ve Nevşehir-Aksaray karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Nevşehir yönündeki şerit bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması sonucu karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Ayrıca yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara da İl Özel İdaresi ekipleri yardım etti.