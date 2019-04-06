Sağlık İl Müdürlüğü, NEVÜ'de kanser haftası etkinliği düzenledi

İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri kanser ve kanser taramaları konusunda toplumsal bilinci arttırmak ve farkındalığı yükseltmek için iki gün boyunca NEVÜ merkez yerleşkede stant açtılar.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi'nden Dr. Tansu Uz, Ebe Nihal Bilen ve Sağlık Memuru Mustafa Sayın, NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından Dr. Aynur Bayram, Psikolog Enes Yıldırım tarafından; “kanserde erken teşhisin önemi”, “kanser taramaları” ve KETEM(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) hakkında ilk gün NEVÜ akademik ve idari personeline, ikinci gün de NEVÜ öğrencilerine bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlikte ayrıca kanserin en önemli nedenlerinden biri olan sigaranın vücudumuzdaki etkisini göstermek için Karbonmonoksit ölçüm cihazıyla ölçümler yapıldı.

Etkinlik boyunca öğrenci ve personele farkındalığı arttırmak amaçlı bilgilendirme broşürleri, kalem, kitap ayracı ve magnet dağıtıldı.