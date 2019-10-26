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Sağlıklı Kentler Birliği'nden Ürgüp Belediyesi'ne teşekkür

Sağlıklı Kentler Birliği, Ürgüp Belediyesi’nin destek verdiği ’Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ kampanyası sebebiyle Ürgüp Belediyesi’ne teşekkür belgesi takdim etti.

Sağlıklı Kentler Birliği, Ürgüp Belediyesi'nin destek verdiği 'Haydi Çocuklar Bisikletle Okula' kampanyası sebebiyle Ürgüp Belediyesi'ne teşekkür belgesi takdim etti.


Afyonkarahisar Sandıklı'da düzenlenen meclis toplantısında teşekkür belgesini Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan alan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Geçtiğimiz ay düzenlediğimiz Haydi Çocuklar Bisikletle Okula kampanyamız sebebiyle teşekkür belgesiyle ödüllendirildik. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Belgeyi tüm Ürgüplü hemşehrilerim adına aldım. Sağlıklı bir kent için gereken ne varsa Ürgüp'ümüz için uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

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